Скільки податків платить ФОП 3 групи

17 вересня 2024, 11:06
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Автор: Валерія Городинська

Для особи, яка має 3 групу ФОП, єдиний податок може становити як 3%, так і 5% від доходів. Залежатиме ставка ЄП від того є ФОП платником ПДВ чи ні.

ЄП та ЄСВ для 3 групи ФОП

Єдиний податок для цієї групи становить 3% або 5% від суми доходу щоквартально. Водночас єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати щомісячно.

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  • Ставка єдиного податку для ФОП 3 групи може становити 3% від суми доходу, якщо особа є платником,
  • Ставка ЄП становить 5% від суми доходу, якщо особа не є платником ПДВ, 
  • Загальна ставка ПДВ в Україні становить 20%.

Водночас сплачувати податок потрібно кожен квартал протягом 10 календарних днів після подання податкової декларації.

Зверніть увагу! У 2024 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень. Тобто ЄСВ становитиме 1 760 гривень щомісяця.

ФОП 3 групи може:

  • працювати з платниками Єдиного податку (ФОПи та юрособи), 
  • мати необмежену кількість найманих працівників,
  • є обмеження по видах діяльності,
  • займатися наданням посередницьких послуг з купівлі, продaжу, оренди тa оцінювання нерухомого майна тощо,
  • є обмеження суми річних надходжень – 8,28 мільйона гривень.