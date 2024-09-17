ЕН и ЕСВ для 3 группы ФЛП
Единый налог для этой группы составляет 3% или 5% от суммы дохода ежеквартально. В то же время единый социальный взнос – 22% от минимальной заработной платы ежемесячно.
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- Ставка единого налога для ФЛП 3 группы может составлять 3% от суммы дохода, если лицо является плательщиком,
- Ставка ЕН составляет 5% от суммы дохода, если лицо не является плательщиком НДС,
- Общая ставка НДС в Украине составляет 20%.
В то же время платить налог нужно каждый квартал в течение 10 календарных дней после подачи налоговой декларации.
Обратите внимание! В 2024 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. То есть ЕСВ составит 1 760 гривен ежемесячно.
ФЛП 3 группы может:
- работать с плательщиками Единого налога (ФЛП и юрлица),
- иметь неограниченное количество наемных работников,
- есть ограничения по видам деятельности,
- заниматься предоставлением посреднических услуг по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества и т.д,
- есть ограничение суммы годовых поступлений – 8,28 миллиона гривен.