ЕН и ЕСВ для 3 группы ФЛП

Единый налог для этой группы составляет 3% или 5% от суммы дохода ежеквартально. В то же время единый социальный взнос – 22% от минимальной заработной платы ежемесячно.

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Ставка единого налога для ФЛП 3 группы может составлять 3% от суммы дохода, если лицо является плательщиком,

Ставка ЕН составляет 5% от суммы дохода, если лицо не является плательщиком НДС,

Общая ставка НДС в Украине составляет 20%.

В то же время платить налог нужно каждый квартал в течение 10 календарных дней после подачи налоговой декларации.

Обратите внимание! В 2024 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. То есть ЕСВ составит 1 760 гривен ежемесячно.

ФЛП 3 группы может: