ЄП та ЄСВ для 3 групи ФОП
Єдиний податок для цієї групи становить 3% або 5% від суми доходу щоквартально. Водночас єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати щомісячно.
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- Ставка єдиного податку для ФОП 3 групи може становити 3% від суми доходу, якщо особа є платником,
- Ставка ЄП становить 5% від суми доходу, якщо особа не є платником ПДВ,
- Загальна ставка ПДВ в Україні становить 20%.
Водночас сплачувати податок потрібно кожен квартал протягом 10 календарних днів після подання податкової декларації.
Зверніть увагу! У 2024 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень. Тобто ЄСВ становитиме 1 760 гривень щомісяця.
ФОП 3 групи може:
- працювати з платниками Єдиного податку (ФОПи та юрособи),
- мати необмежену кількість найманих працівників,
- є обмеження по видах діяльності,
- займатися наданням посередницьких послуг з купівлі, продaжу, оренди тa оцінювання нерухомого майна тощо,
- є обмеження суми річних надходжень – 8,28 мільйона гривень.