Усе вирішено: яких українських бізнесменів звільняють від низки податків
19 серпня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
Бізнесмени, які продовжують працювати у Харкові, будуть звільнені від низки податків. Таке рішення прийняли на засіданні Харківської міської ради.
Про які податки йдеться у прийнятому рішенні
Харківських підприємців звільняють від сплати податків на землю та нерухомість. Також місцеві бізнесмени зможуть не сплачувати єдиний податок, що діє для ФОП 4 групи.
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Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни.
Терехов підкреслив, що "зекономлені" гроші власники бізнеси зможуть інвестувати у розвиток власної справи. Рішення міськради починає діяти від сьогодні.
Зверніть увагу! Рішення про скасування податків буде чинним до кінця теперішнього року.