10 найзатребуваніших професій в Україні: хто реально потрібен бізнесу

На українському ринку праці представлено понад 9 000 професій, однак реальний попит роботодавців концентрується навколо значно вужчого переліку спеціальностей. Окремі 10 посад формують сучасний ринок праці, бо найбільш потрібні зараз.

Які професій найзатребуваніші

Фактично це ті професії, які забезпечують щоденну роботу торгівлі, логістики, сервісу, виробництва та адміністративного сектору, пише Work.ua.

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1. Продавець-консультант

Фахівець, який консультує покупців, допомагає з вибором товару, відповідає за викладку, касові операції та продажі в торговій точці.

Зарплата: 23 500 гривень – нижче середньої

Хто наймає: ритейл, гуртові компанії, бренди одягу, HoReCa, автобізнес

Конкуренція: середня

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у 4 із 5 вакансій

Навички: викладка товару, інвентаризація, продажі, робота з клієнтами.

2. Менеджер із продажу

Фахівець, який знаходить клієнтів, веде переговори та супроводжує продаж товарів або послуг.

Зарплата: 37 500 гривень – вище середньої

Хто наймає: торговельні мережі, автобізнес, легка промисловість

Конкуренція: висока

Віддалено: рідко, 1 з 5 вакансій

Без досвіду: у 1 з 3 вакансій

Навички: переговори, CRM, робота з клієнтами, продажі, звітність

3. Водій

Відповідає за перевезення людей або вантажів та безпечну доставку.

Зарплата: 37 500 гривень

Хто наймає: логістика, ритейл, Сили оборони, виробництво

Конкуренція: низька

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у кожній третій вакансії

Навички: керування авто (B, C, CE), експедирування, документація

4. Комірник

Працівник складу, який займається обліком, прийманням і видачею товарів.

Зарплата: 28 800 гривень

Хто наймає: логістика, ритейл, виробництво

Конкуренція: середня

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у 2 з 3 вакансій

Навички: складські процеси, інвентаризація, логістика, ПК

5. Кухар

Готує страви за технологічними картами та відповідає за якість кухні.

Зарплата: 32 000 гривень

Хто наймає: HoReCa, харчове виробництво, ритейл, Сили оборони

Конкуренція: дуже низька

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у половині вакансій

Навички: приготування страв, ДСанПіН, організація кухні

6. Касир

Проводить розрахунки з клієнтами, працює з готівкою та терміналами.

Зарплата: 22 800 гивень

Хто наймає: ритейл, банки, HoReCa

Конкуренція: середня

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у 3 з 4 вакансій

Навички: касова дисципліна, облік, робота з клієнтами

7. Бухгалтер

Веде фінансовий облік, звітність і податкову документацію.

Зарплата: 30 000 гривень

Хто наймає: бізнес, аудиторські компанії, виробництво

Конкуренція: середня

Віддалено: украй рідко, лише 5% професій

Без досвіду: складно, лише 1 з 10 вакансій

Навички: податки, звітність, Excel, бухгалтерські системи

8. Вантажник

Займається завантаженням і розвантаженням товарів.

Зарплата: 27 500 гривень

Хто наймає: логістика, виробництво, ритейл

Конкуренція: дуже низька

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у 8 з 10 вакансій

Навички: фізична робота, склад, пакування, логістика

9. Менеджер з роботи з клієнтами

Супроводжує клієнтів після продажу та підтримує сервіс.

Зарплата: 33 900 гривень

Хто наймає: банки, IT, маркетинг, ритейл

Конкуренція: висока

Віддалено: рідко, 1 з 5 вакансій

Без досвіду: так, у половині вакансій

Навички: CRM, комунікація, підтримка клієнтів

10. Адміністратор

Організовує роботу закладу або офісу, координує процеси.

Зарплата: 25 000 гривень

Хто наймає: HoReCa, салони, медицина, освіта

Віддалено: ні

Без досвіду: так, у третині вакансій

Навички: документообіг, комунікація, організація роботи

Отже, найбільший попит в Україні стабільно припадає на масові професії, які не потребують довгого навчання або вузької спеціалізації.

До слова, брак працівників в Україні б'є рекорди, адже майже 70% підприємств називають це головною проблемою для роботи. Зараз роботодавці найбільше шукають швачок, трактористів, водіїв, вчителів тощо. А для розв'язання цієї ситуації можна вдатися до залучення іноземних працівників.

Разом з цим українці доволі різко реагують на ідею завезення трудових мігрантів, пояснюючи це тим, що іноземці заберуть роботу. Однак якщо порівняти 2021 та 2025 роки, то перед повномасштабним вторгненням дозволів на роботу для іноземців в Україні було оформлено на рівні у понад 21 тисячу, а торік ця цифра була всього 9,6 тисячі.