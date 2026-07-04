Какие профессии наиболее востребованы
Фактически это те профессии, которые обеспечивают повседневную работу торговли, логистики, сферы услуг, производства и административного сектора, пишет Work.ua.
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1. Продавец-консультант
Специалист, который консультирует покупателей, помогает с выбором товара, отвечает за выкладку, кассовые операции и продажи в торговой точке.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Зарплата: 23 500 гривен – ниже средней
- Кто нанимает: ритейл, оптовые компании, бренды одежды, HoReCa, автобизнес
- Конкуренция: средняя
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в 4 из 5 вакансий
- Навыки: выкладка товара, инвентаризация, продажи, работа с клиентами.
2. Менеджер по продажам
Специалист, который находит клиентов, ведет переговоры и сопровождает продажу товаров или услуг.
- Зарплата: 37 500 гривен – выше средней
- Кто нанимает: торговые сети, автобизнес, легкая промышленность
- Конкуренция: высокая
- Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий
- Без опыта: в 1 из 3 вакансий
- Навыки: переговоры, CRM, работа с клиентами, продажи, отчетность
3. Водитель
Отвечает за перевозку людей или грузов и их безопасную доставку.
- Зарплата: 37 500 гривен
- Кто нанимает: логистика, ритейл, Силы обороны, производство
- Конкуренция: низкая
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в каждой третьей вакансии
- Навыки: вождение автомобиля (B, C, CE), экспедирование, документация
4. Кладовщик
Работник склада, занимающийся учетом, приемом и выдачей товаров.
- Зарплата: 28 800 гривен
- Кто нанимает: логистика, ритейл, производство
- Конкуренция: средняя
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в 2 из 3 вакансий
- Навыки: складские процессы, инвентаризация, логистика, ПК
5. Повар
Готовит блюда по технологическим картам и отвечает за качество кухни.
- Зарплата: 32 000 гривен
- Кто нанимает: HoReCa, пищевое производство, ритейл, Силы обороны
- Конкуренция: очень низкая
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в половине вакансий
- Навыки: приготовление блюд, ДСанПиН, организация работы кухни
6. Кассир
Проводит расчеты с клиентами, работает с наличными и терминалами.
- Зарплата: 22 800 гивен
- Кто нанимает: ритейл, банки, HoReCa
- Конкуренция: средняя
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в 3 из 4 вакансий
- Навыки: кассовая дисциплина, учет, работа с клиентами
7. Бухгалтер
Ведет финансовый учет, отчетность и налоговую документацию.
- Зарплата: 30 000 гривен
- Кто нанимает: бизнес, аудиторские компании, производство
- Конкуренция: средняя
- Удаленно: крайне редко, лишь 5% профессий
- Без опыта: сложно, только 1 из 10 вакансий
- Навыки: налоги, отчетность, Excel, бухгалтерские системы
8. Грузчик
Занимается погрузкой и разгрузкой товаров.
- Зарплата: 27 500 гривен
- Кто нанимает: логистика, производство, ритейл
- Конкуренция: очень низкая
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в 8 из 10 вакансий
- Навыки: физическая работа, склад, упаковка, логистика
9. Менеджер по работе с клиентами
Сопровождает клиентов после продажи и обеспечивает сервисное обслуживание.
- Зарплата: 33 900 гривен
- Кто нанимает: банки, IT, маркетинг, ритейл
- Конкуренция: высокая
- Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий
- Без опыта: да, в половине вакансий
- Навыки: CRM, коммуникация, поддержка клиентов
10. Администратор
Организует работу заведения или офиса, координирует процессы.
- Зарплата: 25 000 гривен
- Кто нанимает: HoReCa, салоны, медицина, образование
- Удаленно: нет
- Без опыта: да, в трети вакансий
- Навыки: документооборот, коммуникация, организация работы
Итак, наибольший спрос в Украине стабильно приходится на массовые профессии, не требующие длительного обучения или узкой специализации.
К слову, нехватка работников в Украине бьет рекорды, ведь почти 70% предприятий называют это главной проблемой для работы. Сейчас работодатели больше всего ищут швей, трактористов, водителей, учителей и т. д. А для решения этой проблемы можно прибегнуть к привлечению иностранных работников.
Вместе с тем украинцы довольно резко реагируют на идею привлечения трудовых мигрантов, объясняя это тем, что иностранцы отнимут работу. Однако если сравнить 2021 и 2025 годы, то до полномасштабного вторжения разрешений на работу для иностранцев в Украине было оформлено более 21 тысячи, а в прошлом году эта цифра составила всего 9,6 тысячи.