Какие профессии наиболее востребованы

Фактически это те профессии, которые обеспечивают повседневную работу торговли, логистики, сферы услуг, производства и административного сектора, пишет Work.ua.

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1. Продавец-консультант

Специалист, который консультирует покупателей, помогает с выбором товара, отвечает за выкладку, кассовые операции и продажи в торговой точке.

Зарплата: 23 500 гривен – ниже средней

Кто нанимает: ритейл, оптовые компании, бренды одежды, HoReCa, автобизнес

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 4 из 5 вакансий

Навыки: выкладка товара, инвентаризация, продажи, работа с клиентами.

2. Менеджер по продажам

Специалист, который находит клиентов, ведет переговоры и сопровождает продажу товаров или услуг.

Зарплата: 37 500 гривен – выше средней

Кто нанимает: торговые сети, автобизнес, легкая промышленность

Конкуренция: высокая

Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий

Без опыта: в 1 из 3 вакансий

Навыки: переговоры, CRM, работа с клиентами, продажи, отчетность

3. Водитель

Отвечает за перевозку людей или грузов и их безопасную доставку.

Зарплата: 37 500 гривен

Кто нанимает: логистика, ритейл, Силы обороны, производство

Конкуренция: низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в каждой третьей вакансии

Навыки: вождение автомобиля (B, C, CE), экспедирование, документация

4. Кладовщик

Работник склада, занимающийся учетом, приемом и выдачей товаров.

Зарплата: 28 800 гривен

Кто нанимает: логистика, ритейл, производство

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 2 из 3 вакансий

Навыки: складские процессы, инвентаризация, логистика, ПК

5. Повар

Готовит блюда по технологическим картам и отвечает за качество кухни.

Зарплата: 32 000 гривен

Кто нанимает: HoReCa, пищевое производство, ритейл, Силы обороны

Конкуренция: очень низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в половине вакансий

Навыки: приготовление блюд, ДСанПиН, организация работы кухни

6. Кассир

Проводит расчеты с клиентами, работает с наличными и терминалами.

Зарплата: 22 800 гивен

Кто нанимает: ритейл, банки, HoReCa

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 3 из 4 вакансий

Навыки: кассовая дисциплина, учет, работа с клиентами

7. Бухгалтер

Ведет финансовый учет, отчетность и налоговую документацию.

Зарплата: 30 000 гривен

Кто нанимает: бизнес, аудиторские компании, производство

Конкуренция: средняя

Удаленно: крайне редко, лишь 5% профессий

Без опыта: сложно, только 1 из 10 вакансий

Навыки: налоги, отчетность, Excel, бухгалтерские системы

8. Грузчик

Занимается погрузкой и разгрузкой товаров.

Зарплата: 27 500 гривен

Кто нанимает: логистика, производство, ритейл

Конкуренция: очень низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 8 из 10 вакансий

Навыки: физическая работа, склад, упаковка, логистика

9. Менеджер по работе с клиентами

Сопровождает клиентов после продажи и обеспечивает сервисное обслуживание.

Зарплата: 33 900 гривен

Кто нанимает: банки, IT, маркетинг, ритейл

Конкуренция: высокая

Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий

Без опыта: да, в половине вакансий

Навыки: CRM, коммуникация, поддержка клиентов

10. Администратор

Организует работу заведения или офиса, координирует процессы.

Зарплата: 25 000 гривен

Кто нанимает: HoReCa, салоны, медицина, образование

Удаленно: нет

Без опыта: да, в трети вакансий

Навыки: документооборот, коммуникация, организация работы

Итак, наибольший спрос в Украине стабильно приходится на массовые профессии, не требующие длительного обучения или узкой специализации.

К слову, нехватка работников в Украине бьет рекорды, ведь почти 70% предприятий называют это главной проблемой для работы. Сейчас работодатели больше всего ищут швей, трактористов, водителей, учителей и т. д. А для решения этой проблемы можно прибегнуть к привлечению иностранных работников.

Вместе с тем украинцы довольно резко реагируют на идею привлечения трудовых мигрантов, объясняя это тем, что иностранцы отнимут работу. Однако если сравнить 2021 и 2025 годы, то до полномасштабного вторжения разрешений на работу для иностранцев в Украине было оформлено более 21 тысячи, а в прошлом году эта цифра составила всего 9,6 тысячи.