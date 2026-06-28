Какие профессии заменит ИИ

Рейтинг призван показать, какие профессии уже сейчас в наибольшей степени подвержены автоматизации и находятся под угрозой из-за ИИ, пишет Anthropic.

Смотрите также: Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого получится

По результатам исследования, самый высокий уровень "подверженности" получили профессии, значительная часть задач в которых уже сегодня может быть автоматизирована или существенно ускорена с помощью ИИ. Лидером рейтинга стали программисты — их показатель составляет 74,5%.

В десятку наиболее уязвимых профессий также вошли:

специалисты службы поддержки клиентов – 70,1%;

операторы ввода данных – 67,1%;

специалисты по ведению медицинской документации – 66,7%;

маркетологи и аналитики рынка – 64,8%;

менеджеры по продажам – 62,8%;

финансовые и инвестиционные аналитики – 57,2%;

тестировщики программного обеспечения – 51,9%;

специалисты по кибербезопасности – 48,6%;

специалисты по технической поддержке пользователей – 46,8%.

В исследовании поясняется, что этот показатель отражает долю рабочего времени и профессиональных задач, которые уже сегодня могут выполняться с помощью искусственного интеллекта или значительно ускоряться благодаря его использованию.

Таким образом, исследование Anthropic показывает, что наибольшее влияние искусственного интеллекта сегодня ощущают не рабочие профессии, а именно офисные специальности, связанные с обработкой информации, аналитикой и работой за компьютером. Однако говорить о массовой безработице из-за ИИ пока рано.

К слову, недавно Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта для рынка труда. Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой "беспрецедентной безработицей" в 25%.

В случае самой ужасающей ситуации с "беспрецедентной безработицей", что, вероятно, означает уровень свыше 25%, Anthropic считает, что для значительной части рабочей силы потребуется "компенсация дохода": новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения.