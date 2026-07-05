Попри "навалу" ШІ: які 20 професій не замінить штучний інтелект

Бізнес розширює використання штучного інтелекту, тож через автоматизацію потреба в деяких фахах з часом може зникнути. Проте аж ніяк не всі професії опиняються під загрозою.

Яких фахівців не зможе замінити ШІ

Використання штучного інтелекту стає частиною багатьох сфер життя, тож люди можуть остерігатися витіснення зі своїх професій через автоматизацію. Черкаський обласний центр зайнятості навів два десятки фахів, які матимуть попит на ринку праці попри ризики повсюдного впровадження ШІ.

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Серед переліку професій, у яких штучний інтелект найближчим часом не зможе замінити людину, наводять:

будівельник, сантехнік, електрик, пожежник;

хірург, ветеринар, фізіотерапевт;

поліцейський, архітектор, фармацевт;

медична сестра, стоматолог, психолог, фельдшер;

перукар, особистий тренер, вихователь;

соціальний працівник, композитор, письменник.

Як зазначають у Центрі зайнятості, ці види діяльності об'єднує те, що вони пов'язані з творчістю, взаємодією між людьми та емпатією. Водночас вони потребують фізичної присутності й праці.

Які ще професії поза зоною ризику заміни ШІ

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку про три напрями, де ще тривалий час людей не замінить ШІ. Йдеться про наступні професії:

програмісти та розробники, без яких неможливе створення складних систем і виправлення помилок;

біологи, які генерують гіпотези, виконують дослідження та роблять відкриття;

енергетики та інженери галузі, без досвіду й швидких рішень яких не впоратися, зокрема в критичних ситуаціях.

Для них штучний інтелект залишатиметься інструментом.

Нагадаємо, що ООН попередила про ризик глобальної нерівності через використання ШІ. Стрімке поширення технології може поглибити глобальну економічну та технологічну нерівність, якщо країни не отримають рівних можливостей для її розвитку.