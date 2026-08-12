Дефіцит кадрів став кричущим: які професії в Україні раптово стали дуже вигідними

Український ринок праці поступово змінює правила, які роками здавалися звичними. Професії, які ще недавно вважалися непрестижними та не надто привабливими для молоді, сьогодні дедалі частіше опиняються у центрі уваги роботодавців.

Кадрова проблема набула масштабів: яких фахівців не вистачає

Нинішній дефіцит кадрів не можна пояснювати лише подіями останніх років. Проблема формувалася значно довше й стала результатом одразу кількох тенденцій. Про це розповіла керівниця платформи OLX Робота Марія Абдулліна, пише КИЇВ24.

За її словами, найбільше нестача людей зараз відчувається у виробництві, логістиці та роздрібній торгівлі.

Кадрова криза, дефіцит людей особливо у виробництві, логістиці, роздрібній торгівлі він став уже кричущим. Але важливо розуміти, що ця проблема виникла сьогодні чи рік тому, це той маховик який запустився майже 10 років тому,

– каже експертка.

Однією з причин стало поступове зниження популярності робітничих професій: молоді люди значно частіше прагнули отримати офісну роботу, тоді як спеціальності, пов'язані з виробництвом та технічним обслуговуванням, залишалися без достатньої кількості нових кадрів.

Чому українці перестали обирати робітничі спеціальності

Серед професій, які тривалий час залишалися у тіні, експертка називає механіків та електриків.

На них впливав стереотип, що успішна кар'єра обов'язково має бути пов'язана з офісом, комп'ютером та управлінською посадою. Робота руками або на виробництві часто сприймалася як менш престижна.

Механіками, електриками не хочуть бути люди, бо це професії, які не були визнані суспільно. Вони були низькооплачувані, бо вважалися непрестижними. Престижним завжди було працювати в офісі,

– каже Абдулліна.

Проте сьогодні тенденції говорять про зовсім інше: зарплати робітничих професій значно зросли через дефіцит, адже за відсутності механіка чи оператора може "простоювати" ціла лінія на підприємстві.

Таким чином, дефіцит людей поступово змінює й рівень оплати праці. Те, що колись вважалося низькооплачуваною роботою, сьогодні може приносити дохід, який конкурує із зарплатами на частині офісних посад.

Які робітничі професії в Україні приносять найбільше грошей

Кадровий дефіцит уже помітно позначається на зарплатах. Причому найбільше заробляти сьогодні можуть не лише традиційно високооплачувані офісні спеціалісти. У червні 2026 року до переліку лідерів з найвищими зарплатами на ринку праці увійшли кілька робітничих професій.

За даними ринку праці, найвищі медіанні зарплати пропонували:

Штукатури – 73,5 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж роком раніше; Плиточники – 70 тисяч гривень (+47%); Фасадники – 70 тисяч гривень (+17%); Далекобійники – 65 тисяч гривень (+16%); Муляри – 65 тисяч гривень (+18%); Рихтувальники – 60 тисяч гривень (+20%); Будівельники – 50 тисяч гривень (+16%).

Особливо привертає увагу динаміка зарплат плиточників: за рік їхня медіанна оплата праці зросла одразу на 47%.

Такі цифри показують, наскільки сильно кадровий дефіцит змінює український ринок праці. Коли компанії не можуть знайти потрібного спеціаліста, їм доводиться конкурувати за нього не тільки цікавою вакансією чи умовами роботи, а й конкретною сумою в зарплатній відомості.