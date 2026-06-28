ШІ вже "полює" на цих людей: Anthropic склав рейтинг найбільш вразливих професій

Компанія Anthropic, відома як розробник штучного інтелекту Claude, представила новий інструмент для оцінки того, як ШІ впливає на ринок праці. Новий показник отримав назву "спостережувана експозиція".

Які професії замінить ШІ

Рейтинг покликаний показати, які професії вже зараз найбільше піддаються автоматизації й під загрозою через ШІ, пише Anthropic.

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За результатами дослідження, найвищий рівень "експозиції" отримали професії, значна частина завдань у яких вже сьогодні може бути автоматизована або суттєво прискорена за допомогою ШІ. Лідером рейтингу стали програмісти – їхній показник становить 74,5%.

До десятки найбільш вразливих професій також увійшли:

фахівці служби підтримки клієнтів – 70,1%;

оператори введення даних – 67,1%;

спеціалісти з ведення медичної документації – 66,7%;

маркетологи та аналітики ринку – 64,8%;

менеджери з продажу – 62,8%;

фінансові та інвестиційні аналітики – 57,2%;

тестувальники програмного забезпечення – 51,9%;

фахівці з кібербезпеки – 48,6%;

спеціалісти технічної підтримки користувачів – 46,8%.

У дослідженні пояснюють, що цей показник відображає частку робочого часу та професійних завдань, які вже сьогодні можуть виконуватися за допомогою штучного інтелекту або значно прискорюватися завдяки його використанню.

Отже, дослідження Anthropic показує, що найбільший вплив штучного інтелекту сьогодні відчувають не робітничі професії, а саме офісні спеціальності, пов'язані з обробкою інформації, аналітикою та роботою за комп'ютером. Однак говорити про масове безробіття через ШІ поки зарано.

До слова, нещодавно Anthropic представила масштабну програму підготовки до можливих наслідків розвитку штучного інтелекту для ринку праці. Відомо, що компанія має три різні пропозиції: одна для світу з 5% безробіття, одна з 10% безробіття та одна з так званим "безпрецедентним безробіттям" у 25%.

За найжахливішої ситуації з "безпрецедентним безробіттям", що, ймовірно, означає рівень понад 25%, Anthropic вважає, що для значної частини робочої сили буде потрібне "заміщення доходу": нові джерела податкових надходжень та нові способи їх широкого розподілу.