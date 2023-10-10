Гарна зарплата, а роботодавці готові побитися: які професії зараз найбільш затребувані
Джерело:Work.ua
Ринок праці в Україні поступово відновлюється. Просто зараз є понад 100 тисяч вакансій, зарплати йдуть на підвищення, проте кадрів все одно бракує.
Ситуація на ринку праці покращується
Жовтень – пора високої інтенсивності бізнесу, про що свідчать і тенденції на ринку праці. Дав приріст вакансій і навчальний сезон: побільшало пропозицій роботи як для освітян, так і працівників з персоналу.
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Багато вакансій є у сфері обслуговування, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Культура, музика та шоубізнес також додали у кількості пропозицій роботи.
Що стосується популярності серед роботодавців, то найчастіше вони шукають бухгалтерів, кухарів, водіїв, менеджерів з продажу та продавців-консультантів. Затребуваними є й працівники на такі позиції:
- бармен;
- офіціант;
- патрульний;
- юрист;
- кур'єр.
Скільки готові платити
Зараз середня зарплата дещо зросла та становить 17 500 гривень. Найбільше готові платити водіям-міжнародникам (40 тисяч), рієлторам (35 тисяч) та майстрам, які працюють з автомобілями (30 тисяч).До речі! Найменші зарплати – від 6 до 11 тисяч – пропонують прибиральникам, посудомийникам, асистентам ветеринара та працівникам лінії роздачі.
Менеджерам та керівникам пропонують від 32 до 35 тисяч, 16 – 17 тисяч можна зустріти у вакансіях для працівників ЗМІ та юристів.
Скільки в Україні безробітних
У вересні було зареєстровано понад 106 тисяч безробітних. Разом з тим аналітики повідомляють, що реальний поточний стан справ може бути дещо іншим, адже не всі, хто втратив роботу, отримали статус безробітного.