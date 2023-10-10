Гарна зарплата, а роботодавці готові побитися: які професії зараз найбільш затребувані

Ринок праці в Україні поступово відновлюється. Просто зараз є понад 100 тисяч вакансій, зарплати йдуть на підвищення, проте кадрів все одно бракує.

Ситуація на ринку праці покращується

Жовтень – пора високої інтенсивності бізнесу, про що свідчать і тенденції на ринку праці. Дав приріст вакансій і навчальний сезон: побільшало пропозицій роботи як для освітян, так і працівників з персоналу.

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Багато вакансій є у сфері обслуговування, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Культура, музика та шоубізнес також додали у кількості пропозицій роботи.

Що стосується популярності серед роботодавців, то найчастіше вони шукають бухгалтерів, кухарів, водіїв, менеджерів з продажу та продавців-консультантів. Затребуваними є й працівники на такі позиції:

бармен;

офіціант;

патрульний;

юрист;

кур'єр.

Скільки готові платити

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Зараз середня зарплата дещо зросла та становить 17 500 гривень. Найбільше готові платити водіям-міжнародникам (40 тисяч), рієлторам (35 тисяч) та майстрам, які працюють з автомобілями (30 тисяч).

Найменші зарплати – від 6 до 11 тисяч – пропонують прибиральникам, посудомийникам, асистентам ветеринара та працівникам лінії роздачі.

Менеджерам та керівникам пропонують від 32 до 35 тисяч, 16 – 17 тисяч можна зустріти у вакансіях для працівників ЗМІ та юристів.

Скільки в Україні безробітних

У вересні було зареєстровано понад 106 тисяч безробітних. Разом з тим аналітики повідомляють, що реальний поточний стан справ може бути дещо іншим, адже не всі, хто втратив роботу, отримали статус безробітного.