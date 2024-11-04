Які робітничі професії найчастіше обирали студенти цьогоріч

Вступна кампанія у профтехи закінчилась у жовтні цього року. Загалом такі навчальні заклади обрали 94 803 осіб.

Які професії обирають учні профтехів частіше

Статистика свідчить, що найпопулярнішими професіями серед студентів цього року є: кухар, автослюсар, кондитер, тракторист. Вакансії на порталах для пошуку роботи підтверджують вагомий попит саме на ці спеціальності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міносвіти.

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Дмитро Завгородній Заступник міністра освіти і науки Ми бачимо, як профтех все більше адаптується під запит ринку праці, а саме локального бізнесу та роботодавців. Учні все частіше обирають складні професії, як-от токар або зварник, адже бачать, що на них є попит, а профтехи в регіонах змінюються – стають все більш технологічнішими, з якісною технікою та великою кількістю партнерів серед бізнесу.

Теперішні тенденції свідчать, що учні масово обирають професії, які будуть затребувані і в майбутньому. Зокрема, в період відбудови країни.

Оксен Лісовий. Міністр освіти і науки Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання – донести до молоді, наскільки важливою є їхня роль у цьому процесі.

Нагадаємо! Цьогоріч було запущено додатковий сайт на початку вступної кампанії – "ПРОФТЕХ". Цей ресурс мав допомогти учням обрати цікаву для себе спеціальність.