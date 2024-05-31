Санкції для російських олігархів триватимуть надалі

Список російських олігархів, які потрапляють під європейські обмеження, постійно оновлюється. Крім того, в Євросоюзі запевнили, що всі, хто потрапив у санкційний список раніше, залишатимуться під тиском надалі.

Російські олігархи залишаться під тиском санкцій

Як наголосив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, Євросоюз продовжить санкційний тиск на російських олігархів, адже такі заходи показують ефективність.

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Для чималої кількості російських олігархів у санкційних списках Євросоюзу застосовані обмеження: це арешт активів, зокрема нерухомість, будинки, яхти тощо, заморожування банківських рахунків, а також, позбавлення можливості отримувати прибуток від компаній.

Я маю на увазі, що це вже зроблено. Ми постійно оновлюємо список. Ми, звичайно, запроваджуємо санкції проти багатьох суб'єктів у Росії, які беруть участь у війні, або у військовому аспекті, або через економічну підтримку. І це безперервний процес,

– повідомив Девід О'Салліван.

Які санкції ЄС проти Росії

З березня 2014 року Європа запроваджує обмежувальні заходи щодо Росії у відповідь на окупацію Криму.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році було запроваджено вже 13 пакетів санкцій.

Заходи у перше чергу покликані послабити економічну базу Росії, а саме – позбавивши її найважливіших технологій та ринків та значно обмеживши її здатність вести війну.

Які тарифи на зернові продукти з Росії

На сьогодні до більш як 2 тисяч фізичних та юридичних осіб, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, застосовано обмежувальні заходи Євросоюзу.

Як повідомили в Раді ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, в Євросоюзі ввели тарифи на зернові продукти з Росії. Вони набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Потрібно додати, що такі обмеження допоможуть запобігатимуть дестабілізації зернового ринку Європи.

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації, а також з Республіки Білорусь, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот Союзу,

– сказав міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс зауважив, що санкції проти цих товарів наразі не обговорюються.

Зараз ми обговорюємо можливості застосування високих тарифів до певних російських товарів,

– заявив Домбровскіс.

Посадовець додає, що на сьогодні вже існує значний ступінь торговельного розриву між Євросоюзом та Росією. Втім вони готові вивчати нові можливості.