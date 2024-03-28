Нові штрафи для бізнесу: хто може платити 80 тисяч за одного працівника

В Держпраці попередили, що зі зростом мінімальної зарплати з квітня автоматично зростуть ще й штрафи за незадекларовану працю.

У квітні передбачені нові штрафи

З 1 квітня, згідно з проєктом держбюджету, на 2024 рік в Україні вдруге підвищать мінімальну заробітну плату – до 8 тисяч гривень.

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що перше підвищення відбулося з 1 січня. Тоді мінімальна зарплата виросла до 7,1 тисячі гривень.

Втім вслід за змінами щодо розміру мінімалки, в Державній службі з питань праці повідомили, що на початку квітня діятимуть ще й нові штрафи за використання незадекларованої праці.

Які є підстави для накладення штрафів

10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 80 000 гривень. Йдеться про такі порушення:

Для юридичних осіб та ФОПів, які є платниками єдиного податку І – ІІІ груп щодо порушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

За оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу;

За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

30-кратний розмір мінімальної зарплати, а це 240 000 гривень:

За вчинення порушення повторно протягом 2 років.

Найменший штраф – 2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 16 000 гривень: