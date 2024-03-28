Нові штрафи для бізнесу: хто може платити 80 тисяч за одного працівника
В Держпраці попередили, що зі зростом мінімальної зарплати з квітня автоматично зростуть ще й штрафи за незадекларовану працю.
У квітні передбачені нові штрафи
З 1 квітня, згідно з проєктом держбюджету, на 2024 рік в Україні вдруге підвищать мінімальну заробітну плату – до 8 тисяч гривень.
Читайте також Всі мають платити порівну чи ні: уряд схвалив законопроєкт про нові акцизи на пальнеНагадуємо, що перше підвищення відбулося з 1 січня. Тоді мінімальна зарплата виросла до 7,1 тисячі гривень.
Втім вслід за змінами щодо розміру мінімалки, в Державній службі з питань праці повідомили, що на початку квітня діятимуть ще й нові штрафи за використання незадекларованої праці.
Які є підстави для накладення штрафів
10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 80 000 гривень. Йдеться про такі порушення:
- Для юридичних осіб та ФОПів, які є платниками єдиного податку І – ІІІ груп щодо порушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
- За оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу;
- За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.
30-кратний розмір мінімальної зарплати, а це 240 000 гривень:
- За вчинення порушення повторно протягом 2 років.
Найменший штраф – 2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 16 000 гривень:
- Його нараховуватимуть за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.