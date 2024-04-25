Брак кадрів: які вакансії зараз закрити найважче

Українські роботодавці почали відчувати брак кадрів куди гостріше. Деякі позиції не вдається закривати впродовж багатьох місяців.

Як показало дослідження, три чверті українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Восени минулого року показник складав 55%, тобто останнім часом він суттєво виріс.

Читайте також Екологічний бізнес, який можуть відкрити навіть новачки

Зокрема, 74% опитаних відповіли, що дефіцит кадрів відчувається. Не бачать негативної динаміки лише 7%, частково страждають від дефіциту кадрів 17% респондентів.

Що стосується позицій, на які складно знайти людину, то це насамперед менеджер середньої та вищої ланки, також спеціалісти вузького профілю і ті, хто добре знає англійську.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Також важко закрити наступні вакансії:

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, піцайоло;

обслуговуючий персонал;

комерційний директор;

топменеджмент;

менеджери ЗЕД та митний брокер.

Підприємці також наголосили, що великою проблемою є відтік кадрів та талантів за кордон. Втім, це далеко не єдина проблема. Великі труднощі з працівниками через вигорання, бажання працювати віддалено, перерозподіл робочих сил тощо. Також є велика диспропорція зарплатних очікувань кандидатів та того, що бізнес може реально запропонувати.