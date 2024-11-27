Часи змінюються: які товари українці найчастіше обирають під час Чорної п'ятниці
У 2023 році вподобання покупців під час Чорної п'ятниці радикально змінились. Сильний попит спостерігався на корми для тварин, зокрема, для котів.
Які товари під час Чорної п'ятниці були популярні торік
У 2023 році під час Чорної п'ятниці українці масово купували шампанське та ігристі вина, про це свідчить аналітика маркетплейсу Rozetka. Варто зауважити, що у цей період був великий попит і на інший алкоголь, у тому числі віскі, передає 24 Канал.
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Також в час розпродажу українці часто купували:
- каву;
- зубну пасту.
Найдорожчим придбанням минулого року став ігровий ноутбук АSUS ROG Stгіх за понад 212 тисяч гривень. Однак найбільше замовлення склало 844 тисячі гривень – клієнт обрав кілька дорогих ноутбуків,
– зазначають аналітики Rozetka.
Цікаво, що у 2023 році категорія мультипечей та аерогрилів зросла майже в 20 разів на Rozetka під час розпродажу.
Що купуватимуть українці у 2024
Цьогоріч спеціалісти Rozetka очікують високий попит на такі категорії товарів:
- техніка (зокрема, смартфони);
- подарункові набори;
- побутове приладдя (наприклад, домашній текстиль);
- парфуми:
- дитячі товари.
Як зекономити під час Чорної п'ятниці
Щоб зекономити під час розпродажів, потрібно комплексно підійти до цього питання. Першочергово необхідно скласти список бажаного. Потім порівняти ціни у магазинах (деякі сервіси пропонують більші знижки). Варто також обмежити бюджет, щоб не допустити зайвих витрат.