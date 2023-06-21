Virgin, Philips, Hyundai Engineering: сотні світових компаній дадуть гроші на відбудову України

Найбільші світові бренди вражені мужністю та стійкістю українців, яку дають відсіч російським окупантам. Гіганти запевняють – Україна отримає все, що потрібно для відбудови та розвитку.

Україна отримає потужну фінансову підтримку від найбільших світових брендів. Міжнародний бізнес підтримує нас у боротьбі з окупантами та готовий вкласти свої ресурси у нашу країну.

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Сотні компаній готові дати гроші на відбудову України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України повідомив, що глобальний бізнес готовий стати активним учасником процесу відновлення нашої держави після війни. Він заявив, що Росії не вдасться знищити економіку України, як деякі українські міста, адже майже весь глобальний бізнес став на сторону добра.

Також він додав, що уряди, бізнес-лідери та міжнародні фінансові установи будуть діяти максимально ефективно для того, аби відбудова Україна проходила максимально швидко.

Разом із нашими союзниками ми будемо підтримувати оборону України та контрнаступ, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, поки вони продовжуватимуть вигравати цю війну,

– сказав Сунак.

Президент групи Світового банку Аджай Банга додав, що коли мова йде про сотні компаній, які хочуть підтримати Україну, то тут немає жодного перебільшення. Зараз відомо про понад 400 бізнесів з 38 країн, які пообіцяли підтримати відновлення України після війни. Серед них Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai Engineering і Citi.

Також Сунак повідомив про черговий пакет підтримки для України, який надасть Велика Британія. Йдеться про 3 мільярди доларів кредитних гарантій Світового банку, 305 мільйонів доларів двосторонньої допомоги та розширення британських інвестицій в Україні.