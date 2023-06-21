Украина получит мощную финансовую поддержку крупнейших мировых брендов. Международный бизнес поддерживает нас в борьбе с оккупантами и готов вложить свои ресурсы в нашу страну.

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Сотни компаний готовы дать деньги на восстановление Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по восстановлению Украины сообщил, что глобальный бизнес готов стать активным участником процесса восстановления нашего государства после войны. Он заявил, что России не удастся уничтожить экономику Украины как некоторые украинские города, ведь почти весь глобальный бизнес стал на сторону добра.

Также он добавил, что правительства, бизнес-лидеры и международные финансовые учреждения будут действовать максимально эффективно для того, чтобы восстановление Украины проходило максимально быстро.

Вместе с нашими союзниками мы будем поддерживать оборону Украины и контрнаступление, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пока они будут продолжать выигрывать эту войну,

– сказал Сунак.

Президент группы Всемирного банка Аджай Банга добавил, что когда речь идет о сотнях компаний, желающих поддержать Украину, то здесь нет никакого преувеличения. Сейчас известно о более 400 бизнесов из 38 стран, которые пообещали поддержать восстановление Украины после войны. Среди них Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai Engineering и Citi.

Также Сунак сообщил об очередном пакете поддержки для Украины, который предоставит Великобритания. Речь идет о 3 миллиардах долларов кредитных гарантий Всемирного банка, 305 миллионах долларов двусторонней помощи и расширении британских инвестиций в Украине.