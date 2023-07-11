Обіцянка-цяцянка: до яких вигадок вдаються великі компанії, аби залишатися у Росії

Попри продовження повномасштабної війни Росії проти України багато великих міжнародних бізнесів продовжують працювати на ринку окупантів. Вони постійно обіцяють припинити це, але кожного місяця хваляться зростанням прибутків у Росії.

Після 24 лютого 2022 року більш як 1000 великих західних брендів пообіцяли якомога швидше покинути російський ринок. Втім, навіть половина з них не дотримала своєї обіцянки.

До теми Новий пік лицемірства: як компанія Danone планує відновити інвестиції у Росії

Гроші важливіші за принципи

Вихід з Росії великих корпорацій та відомих брендів завдав економіці окупантів не лише фінансового, а й символічного удару. Про це повідомив професор Єльського університету Джефф Зонненфельд.

Втім, попри продовження війни багато відомих брендів продовжують працювати на ринку окупантів, що є не лише порушенням обіцянки, а й просто ганебну відсутність принципів. Зокрема, йдеться про таких гігантів:

Heineken;

Unilever;

Philip Morris;

Mondelez.

Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони функціонують як спекулянти часів війни. Це більше, ніж розчаровує. Це ганебно і неетично,

– вважає Зонненфельд.

Також професор закликав споживачів не купувати нічого у компаній, які працюють у Росії. Така невибірковість споживачів – пряма інвестиція у військову машину Путіна та вбивства мирних українців.

Відомо, що Heineken замість виходу з Росії випустив на території окупантів серію нового пива, аби захопити ту частку ринку, яку покинули інші великі пивоварні. Схожа ситуація з Mondelez – на її потужностях у Росії працює 3000 людей, а постачання продукції в магазини окупантів відбувається без перебоїв.