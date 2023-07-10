Йдеться про французьку компанію Danone, яка анонсувала перейменування бренду молочної продукції "Активіа" на російському ринку. Відтепер ці товари будуть продавати під найменуванням "АктиБіо", інформують російські ЗМІ.

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Компанія Danone прагне відновити інвестиції у російські проєкти

У Danone наголосили, що "нову" продукцію будуть створювати відповідно до стандартів якості та безпеки компанії. Смак також відрізнятися не буде. Молочні продукти планують виробляти на тих же виробництвах, що й раніше.

Усе це задля того, щоб "відновити інвестування у розвиток та підтримку сучасної молочної категорії, що вплине на розвиток всієї категорії сучасних молочних продуктів у Росії", згідно з офіційним пресрелізом філії Danone на ринку агресора.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну французька компанія повідомила про призупинення інвестицій у місцеві проєкти, а також припинення імпорту товарів двох брендів:

Evian;

Alpro.

Важливо! Компанія Danone ніколи не заявляла про намір остаточно покинути ринок агресора.

На момент створення цього матеріалу, акції Danone торгуються на рівні 55 євро за штуку. Ринкова капіталізація французького гіганта у секторі виробництва продуктів майже 36 мільярдів євро, інформує Yahoo!Finance.

Нагадаємо, що компанія Leroy Merlin відновила роботу свого магазину в Одесі, який розташований у ТРЦ Riviera Shopping City. До цього були чутки ніби вони збираються покидати український ринок. Проте цей план компанія активізувала у Росії.