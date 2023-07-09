Навіть попри війну міжнародний бізнес не збирається йти з України. Багато компаній намагаються втекти з Росії, а нашу країну вважають місцем можливостей та великих перспектив.

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Leroy Merlin на повну знову працює в Україні

Після початку повномасштабного вторгення у два магазини Leroy Merlin влучили ракети російських окупантів. Також один із найбільших DIY-ритейлерів у світі заявив про вихід з російського ринку.

Магазин у столичному ТРЦ Retroville компанія відновлювати не захотіла. Це породило чутки про відхід з українського ринку.

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Втім, реальність виявилася зовсім іншою – Leroy Merlin відновив роботу магазину у ТРЦ Riviera Shopping City в Одесі. Також відомо, що магазин на Броварському проспекті в Києві теж вже давно приймає клієнтів.

Що стосується активів компанії у Росії, то їх передали в управління місцевому менеджменту, що дозволило оперативніше покинути ринок російських окупантів.