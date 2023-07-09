Даже несмотря на войну, международный бизнес не собирается уходить из Украины. Многие компании пытаются бежать из России, а нашу страну считают местом возможностей и больших перспектив.

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Leroy Merlin на полную снова работает в Украине

После начала полномасштабного вторжения в два магазина Leroy Merlin попали ракеты российских оккупантов. Также один из самых крупных DIY-ритейлеров в мире заявил о выходе с российского рынка.

Магазин в столичном ТРЦ Retroville компания восстанавливать не захотела. Это породило слухи об уходе с украинского рынка.

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Впрочем, реальность оказалась совсем другой – Leroy Merlin возобновил работу магазина в ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе. Также известно, что магазин на Броварском проспекте в Киеве тоже уже давно принимает клиентов.

Что касается активов компании в России, то они были переданы в управление местному менеджменту, что позволило более оперативно покинуть рынок российских оккупантов.