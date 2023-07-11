Пустые обещания: к каким выдумкам прибегают крупные компании, чтобы оставаться в России

Несмотря на продолжение полномасштабной войны России против Украины, многие крупные международные бизнесы продолжают работать на рынке оккупантов. Они постоянно обещают прекратить это, но каждый месяц хвастаются ростом доходов в России.

После 24 февраля 2022 года более 1000 крупных западных брендов пообещали поскорее покинуть российский рынок. Впрочем, даже половина из них не сдержала своего обещания.

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Деньги важнее принципов

Выход из России крупных корпораций и известных брендов нанес экономике оккупантов не только финансовый, но и символический удар. Об этом сообщил профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд.

Впрочем, несмотря на продолжение войны, многие известные бренды продолжают работать на рынке оккупантов, что является не только нарушением обещания, но и просто позорное отсутствие принципов. В частности, речь идет о таких гигантах:

Heineken;

Unilever;

Philip Morris;

Mondelez.

Эти компании нарушают свои обещания. Они работают как спекулянты времен войны. Это больше, чем разочаровывает. Это позорно и неэтично,

– считает Зонненфельд.

Также профессор призвал потребителей не покупать ничего у компаний, работающих в России. Такая неизбирательность потребителей – прямая инвестиция в военную машину Путина и убийства мирных украинцев.

Известно, что Heineken вместо выхода из России выпустил на территории оккупантов серию нового пива, чтобы захватить ту долю рынка, которую покинули другие крупные пивоварни. Похожая ситуация с Mondelez – на ее мощностях в России работает 3000 человек, а поставка продукции в магазины оккупантов происходит без перебоев.