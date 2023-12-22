Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році

У 2023 році відбулося багато змін у податковій системі. Скасування пільг, повернення перевірок – ФОПам довелося призвичаюватися до колишніх умов у час війни. Чого підприємцям чекати у 2024 році – у матеріалі 24 Каналу.

Документальні перевірки

У 2023 році на вимогу МВФ Україна скасувала пільговий податок та мораторій на проведення податкових перевірок. Окрім того, з 1 жовтня за невикористання РРО почали штрафувати.

Корисно знати Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися

Після повернення податкових перевірок основну увагу приділяли азартному бізнесу, виробникам та постачальникам підакцизного товару тощо. Що стосується невикористання РРО, то накласти штраф податкова могла лише за фактичної перевірки.

У 2024 році повертаються документальні перевірки, коли податкова може перевірити "платіжки" та чеки за тривалий період часу. Відтак, підприємцям варто підготуватися до візитів податкової та бути впевненими у тому, що з документацією та фінансовою звітністю усе гаразд.

Яких ФОПів перевірять у першу чергу

Найпершим до перевірок потрібно підготуватися ФОПам 3 групи, ФОПів 1 та 2 груп будуть перевіряти з 1 серпня 2024 року.

Якщо ФОП перебуває на території, де ведуться бойові дії

Зазвичай планові документальні перевірки стосуються більших компаній та тих, хто працює на загальній системі оподаткування з ПДВ. Втім, платникам Єдиного податку також потрібно бути готовими до податкової перевірки.

Незмінним залишається те, що підприємці, які працюють на території, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих землях, звільнені від будь-яких штрафів за незастосування РРО.

Ріст мінімальної зарплати і ЄСВ

Згідно із прийнятим Бюджетом на 2024 рік, розмір мінімальної заробітної плати в Україні змінюється наступним чином:

з 1 січня – 7 100 гривень;

з 1 квітня – 8 000 гривень

Прожитковий мінімум також зросте до 3 028 гривень. Нагадаємо, що до його розміру у підприємців "прив'язано" багато важливих платежів, зокрема і сума Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відповідно, ЄСВ через зростання "мінімалки" буде таким:

1 562 гривні у січні – березні;

1 760 гривні у квітні – грудні.

Яким буде розмір Єдиного податку

Розмір ЄСВ для ФОПів = 22% від розміру мінімальної зарплати.

На відміну від ЄСВ, розмір Єдиного податку фіксується станом на 1 січня 2024 року. Відтак, впродовж 2024 року ФОПи платитимуть ЄП у наступному розмірі:

1 група – 302 гривні на місяць;

2 група – 1 420 гривень на місяць;

3 група – 5% від обороту.

Пільговий ЄСВ

ФОПи 1 та 2 групи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії, можуть платити Єдиний податок на добровільній основі.

На період воєнного стану та 12 місяців після його завершення підприємці мають право не платити Єдиного соціального внеску, тобто сплата ЄСВ залишається добровільною. Пільги на сплату ЄСВ на період війни не скасовували, хоча в деяких податкових можуть казати інакше.

Втім, важливо врахувати, що на той період, коли підприємець не платить ЄСВ, йому не нараховується страховий стаж.

Нові ліміти доходів

Ліміти доходів для підприємців прив'язні до мінімальної зарплати. Оскільки показник зросте, ліміти також оновляться. Як і ЄСВ, вони фіксуються станом на 1 січня та залишаються чинними впродовж усього року, після підняття мінімальної зарплати з 1 квітня ліміти переглядатися не будуть.

У 2024 році ліміти доходів для ФОПів на Єдиному податку будуть такими:

1 група – 1 185 700 гривень;

2 група – 5 921 400 гривень;

3 група – 8 285 700 гривень.

Є ймовірність, що у 2024 році ліміти піднімуть та приведуть у відповідність до ринкової реальності, але наразі законопроєкт перебуває на стадії обговорення.

Відтак, у 2024 році підприємцям потрібно підготуватися до податкових перевірок та зміни у регулярних платежах.