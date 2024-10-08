З якими країнами працює "Нова пошта"

"Нова пошта" працює не тільки на території України. Також послуги цієї логістичної компанії доступні за кордоном, у певних країнах.

У яких країнах працює "Нова пошта"

Українці можуть відправляти посилки через "Нову пошту" у понад 200 країн світу. Час доставки визначається індивідуально і складає щонайменше 3 дні.

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Під кількістю "понад 200" мається на увазі кількість не країн-держав (яких 195 згідно офіційних джерел), а саме кількість країн, включаючи заморські країни та території, яких наразі у світі 256. Ми не доставляємо відправлення і не співпрацюємо з офіційно визнаними державами-терористами, які також входять у цю кількість,

– уточнює "Нова пошта".

Можливість пересилання також залежить від того, до якої категорії належить особа:

повний перелік країн для пересилання відправлень фізособами ви можете знайти тут.

юрособами – тут.

Відділення "Нової пошти" відкриті у таких країнах: