У яких країнах працює "Нова пошта"
Українці можуть відправляти посилки через "Нову пошту" у понад 200 країн світу. Час доставки визначається індивідуально і складає щонайменше 3 дні.
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Під кількістю "понад 200" мається на увазі кількість не країн-держав (яких 195 згідно офіційних джерел), а саме кількість країн, включаючи заморські країни та території, яких наразі у світі 256. Ми не доставляємо відправлення і не співпрацюємо з офіційно визнаними державами-терористами, які також входять у цю кількість,
– уточнює "Нова пошта".
Можливість пересилання також залежить від того, до якої категорії належить особа:
Відділення "Нової пошти" відкриті у таких країнах:
- Великобританія;
- Естонія;
- Іспанія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Молдова;
- Німеччина;
- Польща;
- Румунія;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Франція;
- Чехія.