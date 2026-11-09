Вакансій стало менше, але знайти працівника складніше: що відбувається на ринку праці

За останній рік ситуація на українському ринку праці помітно змінилася. У деяких сферах кількість вакансій скоротилася більш ніж на 40%, а в інших – роботодавці отримують дедалі менше відгуків від кандидатів.

У яких сферах за рік поменшало вакансій

Як повідомили 24 Каналу в OLX Робота у вересні 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року роботодавці найменше публікували оголошень у кількох сферах. Найбільше скорочення зафіксували у категоріях:

краса, фітнес і спорт – на 43,2%;

освіта та переклад – на 42,7%;

сільське і лісове господарство, агробізнес – на 34,7%;

готельно-ресторанний бізнес і туризм – на 33,7%.

Зазначимо! Менша кількість вакансій не обов'язково означає, що роботодавцям стало простіше знаходити працівників. Щоб оцінити ситуацію, потрібно також дивитися на кількість відгуків на одне оголошення.

Де роботодавцям найважче знайти працівників

У деяких галузях за рік стало менше відгуків на одну вакансію. Зокрема:

у медицині та фармацевтиці цей показник знизився на 23,6%;

у виробництві та робітничих спеціальностях – на 19,3%;

в сфері охорони й безпеки – на 10,1%.

Найбільше скорочення відгуків зафіксували у сфері нерухомості – на 42,1%. В той же час, кількість оголошень від роботодавців у цій категорії зменшилася на 15,5%.

Протилежну тенденцію спостерігали в інших сферах. Наприклад:

у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі кількість відгуків на одне оголошення зросла на 27,7%;

в освіті та перекладі – на 25,6%;

у сфері СТО й автомийок – на 11%.

Чи готові українці опановувати нові професії

Дані дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації показують, що більшість опитаних так чи інакше зацікавлені у працевлаштуванні. Зокрема:

54% наразі не працюють, але активно шукають роботу;

39% уже мають роботу, проте розглядають можливість змінити її;

7% респондентів не шукають роботу.

Найбільше ж кандидатів цікавлять посади, пов'язані з фізичною працею. А також:

понад 50% опитаних шукає роботу касиром, кухарем, водієм, будівельником або за іншою подібною спеціальністю;

30% орієнтуються на посади спеціалістів середньої ланки;

9% – на роботу для фахівців вищого рівня або менеджерів;

6% – на керівні посади.

Важливо! Ці дані не дають підстав стверджувати, що українці масово змінюють професії або переходять у галузі з найбільшим дефіцитом кадрів. Вони радше показують, які вакансії цікавлять людей, що зараз шукають роботу.

Що важливо для українців під час пошуку роботи

Заробітна плата залишається головним критерієм вибору роботи – її назвали важливою 90% опитаних. Для 67,3% має значення відстань до місця роботи, а 61,1% звертають увагу на гнучкість графіка.

Тож навіть за нестачі працівників роботодавцям доводиться зважати на очікування кандидатів. Висока зарплата залишається важливою, але не єдиною умовою, яка може зацікавити людину у вакансії.

До слова, бізнес зараз переглядає підходи до найму працівників. Компанії готові навчати нових працівників, наймати їх без досвіду роботи. А також працевлаштовують молодь та людей старшого віку.