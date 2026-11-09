Бизнес
Бизнес
Live
Просмотров: Время чтения: 3 мин

Вакансий стало меньше, но найти работника сложнее: что происходит на рынке труда

Лілія Оленюк
В каких сферах в Украине в 2026 году будет наблюдаться наибольшая потребность в работниках

В каких сферах в Украине сложно найти сотрудников / Фото Pexels

За последний год ситуация на украинском рынке труда заметно изменилась. В некоторых сферах количество вакансий сократилось более чем на 40 %, а в других – работодатели получают все меньше откликов от кандидатов.

 
Adv

Как сообщили 24 Каналу в OLX Работа, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели наименее активно публиковали объявления в нескольких сферах. Наибольшее сокращение зафиксировали в категориях:

  • красота, фитнес и спорт – на 43,2%;
  • образование и перевод – на 42,7%;
  • сельское и лесное хозяйство, агробизнес – на 34,7%;
  • гостинично-ресторанный бизнес и туризм – на 33,7%.

Обратите внимание! Меньшее количество вакансий не обязательно означает, что работодателям стало проще находить сотрудников. Чтобы оценить ситуацию, нужно также смотреть на количество откликов на одно объявление.

В некоторых отраслях за год стало меньше откликов на одну вакансию. В частности:

  • в медицине и фармацевтике этот показатель снизился на 23,6%;
  • в производстве и рабочих специальностях – на 19,3%;
  • в сфере охраны и безопасности – на 10,1%.

Наибольшее сокращение откликов зафиксировали в сфере недвижимости – на 42,1%. В то же время количество объявлений от работодателей в этой категории уменьшилось на 15,5%.

Противоположная тенденция наблюдалась в других сферах. Например:

  • в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме количество откликов на одно объявление выросло на 27,7%;
  • в сфере образования и перевода – на 25,6%;
  • в сфере СТО и автомоек – на 11%.

Данные исследования OLX Работа и Европейской Бизнес-Ассоциации показывают, что большинство опрошенных так или иначе заинтересованы в трудоустройстве. В частности:

  • 54% в настоящее время не работают, но активно ищут работу;
  • 39% уже имеют работу, однако рассматривают возможность сменить ее;
  • 7% респондентов не ищут работу.

Больше всего кандидатов интересуют должности, связанные с физическим трудом. А также:

  • более 50% опрошенных ищут работу кассиром, поваром, водителем, строителем или по другой подобной специальности;
  • 30% ориентируются на должности специалистов среднего звена;
  • 9% – на работу для специалистов высшего уровня или менеджеров;
  • 6% – на руководящие должности.

Важно! Эти данные не дают оснований утверждать, что украинцы массово меняют профессии или переходят в отрасли с наибольшим дефицитом кадров. Они скорее показывают, какие вакансии интересуют людей, которые сейчас ищут работу.

Заработная плата остается главным критерием выбора работы – ее назвали важной 90% опрошенных. Для 67,3% имеет значение расстояние до места работы, а 61,1% обращают внимание на гибкость графика.

Поэтому даже при нехватке работников работодателям приходится учитывать ожидания кандидатов. Высокая зарплата остается важным, но не единственным условием, которое может заинтересовать человека в вакансии.

К слову, бизнес сейчас пересматривает подходы к найму сотрудников. Компании готовы обучать новых сотрудников, нанимать их без опыта работы. А также трудоустраивают молодежь и людей старшего возраста.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter