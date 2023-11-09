Брак працівників – до 50%: який бізнес бідкається на відсутність робочих рук

Економіка та ринок праці України активно рухаються до відновлення. Втім, кількість працівників у деяких сферах просто не може відповісти на потреби ринку.

Дефіцит працівників на будмайданчиках

Українські девелопери скаржаться на суттєвий брак робочої сили. Наразі ситуацію не рятує навіть підняття заробітної плати.

До речі Бізнес – це ще не все: чому підприємцям варто створити сильний особистий бренд

Подекуди брак працівників сягає аж 50%. Будівельний ринок поступово відновлюється, обсяги нарощуються, але покривати потребу у працівниках поки що немає як. Війна триває, до лав ЗСУ мобілізовують багато чоловіків, зокрема і робітничих спеціальностей, і заміни для них немає.

Загалом можна констатувати: рівень зайнятих на будівництві робітників становить близько 40% від довоєнного часу,

– зазначив Дмитро Новіков, директор з маркетингу City One Development.

Найбільш затребуваними зараз є зварювальники, машиністи баштових кранів і спеціалізованої будівельної техніки, монтажники-висотників. Втім, також не вистачає рядових будівельників та різноробочих. Деякі девелопери також повідомили, що понад половина відкритих вакансій стосується бетонників, арматурників та електриків.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Девелопери готові нарощувати обсяги будівництва, але через брак працівників змушені реструктуризувати бригади.

Що стосується зарплат, то у всіх компаніях повідомляють про позитивну динаміку на рівні 15 – 25%. Вони готові й надалі збільшувати показник та сподіваються, що державна політика та хороші умови, які пропонує ринок, зроблять професійну освіту більш популярною.