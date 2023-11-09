Нехватка работников – до 50%: какой бизнес жалуется на отсутствие рабочих рук

Экономика и рынок труда Украины активно движутся к восстановлению. Впрочем, количество работников в некоторых областях просто не может ответить на потребности рынка.

Дефицит работников на стройплощадках

Украинские девелоперы жалуются на существенную нехватку рабочей силы. Пока ситуацию не спасает даже поднятие заработной платы.

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Иногда нехватка работников достигает 50%. Строительный рынок постепенно восстанавливается, объемы наращиваются, но покрывать потребность в работниках пока нет. Война продолжается, в ряды ВСУ мобилизуют многих мужчин, в том числе и рабочих специальностей, и замены для них нет.

В целом можно констатировать: уровень занятых на строительстве рабочих составляет около 40% от довоенного времени,

– отметил Дмитрий Новиков, директор по маркетингу City One Development.

Наиболее востребованными сейчас сварщики, машинисты башенных кранов и специализированной строительной техники, монтажники-высотников. Впрочем, тоже не хватает рядовых строителей и разнорабочих. Некоторые девелоперы также сообщили, что более половины открытых вакансий касается бетонщиков, арматурщиков и электриков.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Девелоперы готовы наращивать объемы строительства, но за неимением работников вынуждены реструктуризировать бригады.

Что касается зарплат, то во всех компаниях сообщают о положительной динамике на уровне 15 – 25%. Они готовы и дальше увеличивать показатель и надеются, что государственная политика и хорошие условия, которые предлагает рынок, сделают профессиональное образование более популярным.