У кого найбільше зросла зарплата за рік
26 листопада 2024, 15:50Читать новость на русском
За рік середня зарплата в Україні зросла. Станом на зараз вона складає більш як 22 тисячі гривень.
У кого найбільше зросла зарплата
У порівнянні з листопадом минулого року середня заробітна плата в Україні зросла на 23%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Work.ua.
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Зверніть увагу! Дослідження Work.ua проведено на основі 206 149 вакансій, що розміщувались в Україні останні 3 місяці.
Найбільше зросла зарплата за рік у ортодонтів – на 110%. Зараз середня виплата цих спеціалістів – 52 500 гривень. Також значно зросла заробітна плата у:
- керамістів – на 96% – середня зарплата сягнула 50 000 гривень;
- оператора атракціонів – на 74% – в середньому 20 000 гривень;
- ортопеда – на 60% – в середньому 40 000 гривень;
- інструктора в автошколу – на 56% – 35 000 гривень;
- продюсера – на 55% – 42 500 гривень.