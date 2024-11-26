У кого найбільше зросла зарплата за рік

За рік середня зарплата в Україні зросла. Станом на зараз вона складає більш як 22 тисячі гривень.

У кого найбільше зросла зарплата

У порівнянні з листопадом минулого року середня заробітна плата в Україні зросла на 23%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Work.ua.

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Зверніть увагу! Дослідження Work.ua проведено на основі 206 149 вакансій, що розміщувались в Україні останні 3 місяці.

Найбільше зросла зарплата за рік у ортодонтів – на 110%. Зараз середня виплата цих спеціалістів – 52 500 гривень. Також значно зросла заробітна плата у: