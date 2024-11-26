Нові санкції ЄС

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що ЄС підготував 15 пакет санкцій, передає 24 Канал.

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Зокрема вони торкнуться:

Російських виробників озброєння та деяких китайських компаній, що постачають їм компоненти;

Компаній, що допомагають Москві отримувати критичні компоненти включає суб'єкти з: Росії, Сербії, Ірану, Гонконгу, Китаю, Індії, ОАЕ, Таїланд;

Посадовців з КНДР, які причетні до відправки військових на територію Росії;

Компаній, які займаються перевезеннями нафти, та їхні керівники.

Також у новому пакеті йтиметься про заборону доступу до європейських портів для близько 45 російських нафтових танкерів. Ще додадуть кілька технічних правок по Euroclear/знерухомленим активам.