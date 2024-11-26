Новые санкции ЕС
Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что ЕС подготовил 15 пакет санкций, передает 24 Канал.
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В частности они коснутся:
- Российских производителей вооружения и некоторых китайских компаний, поставляющих им компоненты;
- Компаний, помогающих Москве получать критические компоненты включает субъекты из: России, Сербии, Ирана, Гонконга, Китая, Индии, ОАЭ, Таиланда;
- Чиновников из КНДР, которые причастны к отправке военных на территорию России;
- Компаний, которые занимаются перевозками нефти, и их руководители.
Также в новом пакете речь пойдет о запрете доступа к европейским портам для около 45 российских нефтяных танкеров. Еще добавят несколько технических правок по Euroclear/ обездвиженным активам.