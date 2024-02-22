Доведеться покривати роками – скільки мільярдів збитків зазнав агросектор через війну

22 лютого 2024, 08:40
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Джерело:

KSE Institute

Війна завдала болючих збитків для усіх секторів української економіки. Особливо великих втрат зазнала аграрна сфера.

Шалені збитки аграрного сектора 

Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну збитки нашого аграрного сектора склали вже 80 мільярдів доларів. Відповідні розрахунки зробили Світовий банк та KSE Агроцентр.

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Загальна вартість знищених активів складає 10,3 мільярда доларів. Цей показник виріс на 18% у порівнянні з квітнем минулого року. 

Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить 5,8 мільярда доларів або 56,7% від усіх збитків,
– йдеться у висновках дослідження.  

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Загалом внаслідок війни частково пошкоджено або повністю знищено 181 тисяча одиниць сільгосптехніки або устаткування. Також великих втрат завдано у наступних секторах: 

  • викрадення або знищення вже виробленої продукції – 1,97 мільярда доларів;
  • пошкодження зерносховищ – 1,8 мільярда доларів;
  • багаторічні насадження – 398 мільйонів доларів;
  • тваринництво – 254 мільйони доларів;
  • аквакультура та рибництво – 35 мільйонів доларів. 

Якщо врахувати втрати через недоотриманий дохід та збільшення собівартості, то в порівнянні з попереднім оглядом вони зросли аж вдвічі – до 69,8 мільярда доларів. 

 Як оцінили аналітики, для відновлення у наступні 10 років потрібно буде 56 мільярдів доларів.  Що стосується пріоритетних потреб, то більшу частину з 435 мільйонів доларів вже покрили донори. 

Автор: Ярослав Сиваківський