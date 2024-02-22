Війна завдала болючих збитків для усіх секторів української економіки. Особливо великих втрат зазнала аграрна сфера.

Шалені збитки аграрного сектора

Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну збитки нашого аграрного сектора склали вже 80 мільярдів доларів. Відповідні розрахунки зробили Світовий банк та KSE Агроцентр.

Не пропустіть Постріл у власну ногу – поляки через блокаду кордону можуть втратити багато робочих місць

Загальна вартість знищених активів складає 10,3 мільярда доларів. Цей показник виріс на 18% у порівнянні з квітнем минулого року.

Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить 5,8 мільярда доларів або 56,7% від усіх збитків,

– йдеться у висновках дослідження.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Загалом внаслідок війни частково пошкоджено або повністю знищено 181 тисяча одиниць сільгосптехніки або устаткування. Також великих втрат завдано у наступних секторах:

викрадення або знищення вже виробленої продукції – 1,97 мільярда доларів;

пошкодження зерносховищ – 1,8 мільярда доларів;

багаторічні насадження – 398 мільйонів доларів;

тваринництво – 254 мільйони доларів;

аквакультура та рибництво – 35 мільйонів доларів.

Якщо врахувати втрати через недоотриманий дохід та збільшення собівартості, то в порівнянні з попереднім оглядом вони зросли аж вдвічі – до 69,8 мільярда доларів.

Як оцінили аналітики, для відновлення у наступні 10 років потрібно буде 56 мільярдів доларів. Що стосується пріоритетних потреб, то більшу частину з 435 мільйонів доларів вже покрили донори.