Безумные убытки аграрного сектора
Вследствие полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину убытки нашего аграрного сектора составили уже 80 миллиардов долларов. Соответствующие расчеты сделали Всемирный банк и KSE Агроцентр.
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Общая стоимость уничтоженных активов составляет 10,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с апрелем прошлого года.
Наибольшей категорией убытков является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, что составляет 5,8 миллиарда долларов или 56,7% от всех убытков,
– говорится в выводах исследования.
Всего в результате войны частично повреждено или полностью уничтожено 181 тысяча единиц сельхозтехники или оборудования. Также большие потери нанесены в следующих секторах:
- похищение или уничтожение уже произведенной продукции – 1,97 миллиарда долларов;
- повреждение зернохранилищ – 1,8 миллиарда долларов;
- многолетние насаждения – 398 миллионов долларов;
- животноводство – 254 миллиона долларов;
- аквакультура и рыбоводство – 35 миллионов долларов.
Если учесть потери из-за недополученного дохода и увеличения себестоимости, то по сравнению с предыдущим обзором они выросли аж вдвое – до 69,8 миллиарда долларов.
Как оценили аналитики, для восстановления в следующие 10 лет нужно будет 56 миллиардов долларов. Что касается приоритетных потребностей, то большую часть из 435 миллионов долларов уже покрыли доноры.