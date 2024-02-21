Протесты могут навредить польскому бизнесу

Польские фермеры снова прибегли к россыпи украинского зерна, на этот раз – на железной дороге. Ситуация обостряется, поэтому польские власти в очередной раз обратилась к протестующим с требованием не выходить за рамки мирной акции.

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В частности, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что в результате действий протестующих может пострадать и сам местный бизнес. Речь идет о значительных потерях рабочих мест, что точно не слишком положительно скажется на местном рынке.

Полное закрытие границы может привести к приостановке польского сельскохозяйственного экспорта в Украину, что может привести к потере многих рабочих мест,

– пояснил он в своем открытом письме.

Чиновник также отметил, что Польша экспортировала в Украину товаров на 1,033 миллиарда евро, в то время, как импорт составил 1,69 миллиарда евро. Поэтому, Украина остается выгодным рынком для Польши, поэтому министр призвал не наносить вред многолетним дружеским отношениям.

После нового инцидента с зерном польские фермеры на фоне общего возмущения несколько ослабили блокаду границы, однако лишь незначительно.