Потенціал українського ВПК може сягнути 20 мільярдів доларів: що для цього потрібно
Джерело:Міноборони України
Український оборонний комплекс може вийти на новий щабель розвитку. Однак для цього потрібно знайти чимало ресурсів.
Великі можливості
Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, вже зараз є можливість значно збільшити виробництво української оборонної промисловості. Проте для виконання цього завдання необхідно залучити іноземні інвестиції.
Читайте також США вдарили санкціями по російському ІТ-сектору: як гіганти підтримали ініціативу
Зокрема, вже у 2023 виробничий потенціал приватного та державного секторів ОПК складав 7 мільярдів доларів. У 2025 році цей показник можна збільшити втроє.
За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів,
– розповів Умєров.
Інвестиції – ключовий фактор
Міністр оборони наголосив, що вже зараз можливості оборонної індустрії України куди більші за обсяги інвестицій, які може забезпечити наша країна. Відтак, для розвитку сфери залучення інвестицій є критичним показником.
Умєров закликав партнерів відкривати спільні підприємства та пообіцяв повну підтримку цієї ініціативи.