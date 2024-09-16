Великі можливості

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, вже зараз є можливість значно збільшити виробництво української оборонної промисловості. Проте для виконання цього завдання необхідно залучити іноземні інвестиції.

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Зокрема, вже у 2023 виробничий потенціал приватного та державного секторів ОПК складав 7 мільярдів доларів. У 2025 році цей показник можна збільшити втроє.

За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів,

– розповів Умєров.

Інвестиції – ключовий фактор

Міністр оборони наголосив, що вже зараз можливості оборонної індустрії України куди більші за обсяги інвестицій, які може забезпечити наша країна. Відтак, для розвитку сфери залучення інвестицій є критичним показником.

Умєров закликав партнерів відкривати спільні підприємства та пообіцяв повну підтримку цієї ініціативи.