Як поповнити картку Монобанку онлайн та в банкоматах

Є кілька способів поповнити рахунок у Монобанку. Нові клієнти часто стикаються з труднощами під час поповнення, оскільки, на відміну від традиційних банків, Монобанк не має фізичних відділень, де можна внести гроші через касу.

Поповнити через інші банки

Деякі українські банки дозволяють поповнити рахунок у Монобанку без сплати комісії.

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Це можна зробити в таких установах, як:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Універсал Банк;

Південний;Марфін (МТБ);

Укргазбанк;

Укрексімбанк.

Поповнення через термінали

Поповнити картку Монобанку готівкою можна через термінали самообслуговування. Термінали партнерів доступні в усіх регіонах України, тому внести гроші на рахунок буде легко.

Для цього клієнту потрібно знати номер мобільного телефону, на який зареєстрована картка Монобанку, або номер самої картки. У деяких терміналах самообслуговування, таких як City24 та EasyPay, встановлені сканери для банківських карток, що дозволяє швидко поповнити рахунок Монобанку з іншої картки.

Важливо! Поповнення рахунку без комісії можливе в терміналах самообслуговування А-Банку, City24 та EasyPay. Також можна поповнити рахунок у терміналах інших банків, таких як ПриватБанк або Ощадбанк, однак у цьому випадку буде стягнуто комісію, передбачену тарифами банку (зазвичай 1-2%).

Поповнення з онлайн-банкінгом

Щоб поповнити картку Монобанку, якщо гроші знаходяться на іншій картці, можна скористатися онлайн-банкінгом.

Процедура така:

Авторизуйтеся у своєму особистому кабінеті на сайті банку або через мобільний додаток. Оберіть опцію "Переказ між картами" і далі "Переказ на картку іншого банку". Введіть реквізити картки Монобанку, вкажіть суму переказу та підтвердіть операцію.

Зверніть увагу! При переказі через онлайн-банкінг може стягуватися комісія, розмір якої залежить від конкретного банку. Наприклад, у ПриватБанку комісія складає 0,5% від суми переказу (але не менше 5 гривень), а в Укрсиббанку комісія може варіюватися від 2 до 8 гривень.

Поповнення з іншої картки

Поповнити рахунок Монобанку можна також з іншої банківської картки, оформленої у цій же компанії. Це зручний спосіб, який не передбачає додаткових комісій.

Щоб здійснити переказ, виконайте такі кроки: