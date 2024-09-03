Пополнить через другие банки

Некоторые украинские банки позволяют пополнить счет в Монобанке без уплаты комиссии.

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Это можно сделать в таких учреждениях, как:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Универсал Банк;

Пивденный;Марфин (МТБ);

Укргазбанк;

Укрэксимбанк.

Пополнение через терминалы

Пополнить карту Монобанка наличными можно через терминалы самообслуживания. Терминалы партнеров доступны во всех регионах Украины, поэтому внести деньги на счет будет легко.

Для этого клиенту нужно знать номер мобильного телефона, на который зарегистрирована карта Монобанка, или номер самой карты. В некоторых терминалах самообслуживания, таких как City24 и EasyPay, установлены сканеры для банковских карт, что позволяет быстро пополнить счет Монобанка с другой карты.

Важно! Пополнение счета без комиссии возможно в терминалах самообслуживания А-Банка, City24 и EasyPay. Также можно пополнить счет в терминалах других банков, таких как ПриватБанк или Ощадбанк, однако в этом случае будет взыскана комиссия, предусмотренную тарифами банка (обычно 1-2%).

Пополнение с онлайн-банкингом

Чтобы пополнить карту Монобанка, если деньги находятся на другой карте, можно воспользоваться онлайн-банкингом.

Процедура следующая:

Авторизуйтесь в своем личном кабинете на сайте банка или через мобильное приложение. Выберите опцию "Перевод между картами" и далее "Перевод на карту другого банка". Введите реквизиты карты Монобанка, укажите сумму перевода и подтвердите операцию.

Обратите внимание! При переводе через онлайн-банкинг может взиматься комиссия, размер которой зависит от конкретного банка. Например, в ПриватБанке комиссия составляет 0,5% от суммы перевода (но не менее 5 гривен), а в Укрсиббанке комиссия может варьироваться от 2 до 8 гривен.

Пополнение с другой карты

Пополнить счет Монобанка можно также с другой банковской карты, оформленной в этой же компании. Это удобный способ, который не предусматривает дополнительных комиссий.

Чтобы осуществить перевод, выполните следующие шаги: