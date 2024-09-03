Поповнити через інші банки

Деякі українські банки дозволяють поповнити рахунок у Монобанку без сплати комісії.

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Це можна зробити в таких установах, як:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Універсал Банк;

Південний;Марфін (МТБ);

Укргазбанк;

Укрексімбанк.

Поповнення через термінали

Поповнити картку Монобанку готівкою можна через термінали самообслуговування. Термінали партнерів доступні в усіх регіонах України, тому внести гроші на рахунок буде легко.

Для цього клієнту потрібно знати номер мобільного телефону, на який зареєстрована картка Монобанку, або номер самої картки. У деяких терміналах самообслуговування, таких як City24 та EasyPay, встановлені сканери для банківських карток, що дозволяє швидко поповнити рахунок Монобанку з іншої картки.

Важливо! Поповнення рахунку без комісії можливе в терміналах самообслуговування А-Банку, City24 та EasyPay. Також можна поповнити рахунок у терміналах інших банків, таких як ПриватБанк або Ощадбанк, однак у цьому випадку буде стягнуто комісію, передбачену тарифами банку (зазвичай 1-2%).

Поповнення з онлайн-банкінгом

Щоб поповнити картку Монобанку, якщо гроші знаходяться на іншій картці, можна скористатися онлайн-банкінгом.

Процедура така:

Авторизуйтеся у своєму особистому кабінеті на сайті банку або через мобільний додаток. Оберіть опцію "Переказ між картами" і далі "Переказ на картку іншого банку". Введіть реквізити картки Монобанку, вкажіть суму переказу та підтвердіть операцію.

Зверніть увагу! При переказі через онлайн-банкінг може стягуватися комісія, розмір якої залежить від конкретного банку. Наприклад, у ПриватБанку комісія складає 0,5% від суми переказу (але не менше 5 гривень), а в Укрсиббанку комісія може варіюватися від 2 до 8 гривень.

Поповнення з іншої картки

Поповнити рахунок Монобанку можна також з іншої банківської картки, оформленої у цій же компанії. Це зручний спосіб, який не передбачає додаткових комісій.

Щоб здійснити переказ, виконайте такі кроки: