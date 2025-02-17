Де бізнесу легше вижити і чому січень приніс масові закриття ФОП

За 3 роки війни Україна демонструє помітну динаміку у сфері підприємництва: з одного боку, з'являються нові бізнеси, з іншого – значна кількість підприємців припиняє діяльність. З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано понад 763 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як 685 тисяч закрили свій бізнес.

Баланс відкриттів і закриттів

Хоча у 2022-2023 роках нових реєстрацій було більше, ніж припинень діяльності, наприкінці 2024 року тенденція почала змінюватися, про це свідчить статистика Опендатабот, інформує 24 Канал. Посилення податкового навантаження та економічна нестабільність призвели до зростання кількості закритих ФОП, особливо в окремих галузях.

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Найбільше підприємців припинили діяльність у таких сферах:

Роздрібна торгівля – найбільший відтік;

IT-сектор – значне зниження реєстрацій;

Автомобільна торгівля – спад активності.

Де бізнесу легше вижити

Попри зменшення реєстрацій у деяких секторах, є галузі, що демонструють зростання. Зокрема, почтова та кур'єрська діяльність зросла на 300%, освітні послуги – на 260%, фінансовий сектор – на 250%.

Географія підприємництва також має значні відмінності:

Київ, Дніпропетровська та Львівська області залишаються лідерами за кількістю нових ФОП.

Водночас у Луганській, Херсонській та Донецькій областях реєстрація бізнесу впала на 60-85% через близькість до бойових дій.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Чи збережеться позитивна динаміка

Якщо раніше щомісячно відкривалося більше ФОП, ніж закривалося, то зараз ситуація змінилася. Причини – податкова політика, зниження купівельної спроможності та загальні економічні виклики. Втім, малий бізнес в Україні продовжує адаптуватися, шукаючи нові можливості для розвитку навіть у складних умовах.