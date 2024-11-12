"Нова пошта" виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines здійснила перший рейс з Будапешта до Кишинева. Політ відбувся 10 листопада.

Що відомо про цей рейс "Нової пошти"

Вантажний чартерний рейс здійснювався на власному літаку компанії – Боїнгу 737-800, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

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Цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові,

– йдеться у повідомленні "Нової пошти".

"Нова пошта" оголосила, що далі буде проводитись тест доставки вантажів в Україну на автомобільному транспорті. Також, розширюватиметься маршрутна мережа компанія. З часом, "Нова пошта" планує запускати ще більше рейсів.

Зверніть увагу! "Нова пошта" також повідомила про плани відкрити регулярні рейси у США. Зараз компанія вже намагається отримати спеціальні операційні дозволи для цього.

Перший політ "Нової пошти" у Кишинів з Будапешта / Фото "Нової пошти"