Что известно об этом рейсе "Новой почты"

Грузовой чартерный рейс осуществлялся на собственном самолете компании – Боинге 737-800, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

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Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове,

– говорится в сообщении "Новой почты".

"Новая почта" объявила, что дальше будет проводиться тест доставки грузов в Украину на автомобильном транспорте. Также, будет расширяться маршрутная сеть компания. Со временем, "Новая почта" планирует запускать еще больше рейсов.

Обратите внимание! "Новая почта" также сообщила о планах открыть регулярные рейсы в США. Сейчас компания уже пытается получить специальные операционные разрешения для этого.

Первый полет "Новой почты" в Кишинев из Будапешта / Фото "Новой почты"