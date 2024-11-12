СЕО группы компаний "Евроформат" Лифты Игорь Ткаченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о пути к крупнейшему украинскому производителю лифтов, состоянии лифтовой инфраструктуры, как государство помогает уменьшить финансовый вес модернизации и почему конкуренция – далеко не главный стимул предпринимателей.

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Начало предпринимательского пути

Старт собственного дела – это всегда смелый шаг в неизвестность. Как его сделали вы?

Когда я учился в университете, то имел отношение к заводу, который обрабатывал металл. Мы там часто проходили практику, стажировались. В частности, я был в курсе того, что завод является подрядчиком американского производителя лифтового оборудования и производит для него некоторые компоненты.

В 2006 году мне в руки попало приложение к отчету Министерства ЖКХ о том, что 95% лифтов в Украине уже отработали свой срок в 25 лет. Поэтому я подумал: если стране уже сейчас нужно около 80 тысяч лифтов, почему мы не можем сделать свой продукт?

Начинать такое масштабное производство было нелегко?

Я учился в Политехническом институте, поэтому инженерия и технический продукт были интересным вызовом. Да, непростым, ведь лифты – это сложное оборудование, и приходится постоянно учиться, что мы и делаем 15 лет.

Игорь Ткаченко на производстве / Фото предоставлено 24 Каналу

Мы взяли лучшие лифты, которые были в то время, нашли конструкторов, технологов, проектантов. Первые чертежи, первые ошибки. За два с половиной года мы все-таки сконструировали первый лифт, а со временем имели и первую продажу. Было очень страшно и интересно одновременно.

Что тогда стало для вас самым большим "сюрпризом"?

Себестоимость производства. По сути, этот показатель в начале втрое превышал рыночный. Мы сделали классный лифт, но очень дорогой.

Снизить себестоимость, не теряя качества – это самая тяжелая сторона бизнеса. Постоянно приходится искать компромиссы, не жертвуя безопасностью, которая всегда на первом месте.

Менеджмент, работа и лифты

У вас есть два образования – инженер и менеджер. Сегодня приходится гармонизировать роли, или какая-то доминирует?

Когда мы только начинали, то 90% времени занимала инженерия. Однако сегодня, когда предприятие уже выросло, основная деятельность перешла в менеджмент, принятие ключевых решений. Хотя, конечно, прежде всего горжусь командой технических специалистов и они сейчас полностью самостоятельны в принятии решений в рамках своих компетенций. Я нахожусь рядом и принимаю самые важные.

В основном жители представляют лифт как кабину и "немного электроники". Как система выглядит на самом деле?

Пользователь действительно видит только кабину и небольшую часть интерфейса электроники. Если говорить в процентах, например стоимости лифта или веса, то кабина – самый видимый элемент для жителей – это лишь 10%, для пользователя – весь мир. В общем лифтовая система – это 2,5 тысячи уникальных деталей, из которых только 300 приходятся на кабину.

Кабина – лишь маленькая часть лифта / Фото предоставлено 24 Каналу

Для понимания: наши лифты состоят из 11 "узлов", у каждого из которых есть своя функция. Кабина, кнопки и гул мотора – это лишь маленькая часть системы, на самом деле все сложнее.

Как часто появляются инновации, которые задают новую планку безопасности и комфорта пользователей?

Мы с 2016 года присутствуем в Европе, постоянно следим за европейскими новинками. Основные комплектующие мы покупаем тоже там. За последние 10 лет очень изменилась конструкция лифта, один из последних трендов, который мы внедряем уже 4 года – это превентивное обслуживание.

Сейчас, если лифт ломается, то надо вызывать бригаду, освобождать людей, которые застряли, заказывать и ждать запчасти, возможно, из другой страны – это классический вариант. Он может занять недели, месяцы и лифт все это время будет стоять.

Зато сейчас есть возможность делать аналитику лифта и заранее видеть, если какая-то деталь потенциально может выйти из строя. Диспетчер системы не только получает обращение по проблеме, но и всю аналитику по работе лифтов до момента поломки. Особенно во время войны и блэкаутов, когда десятки поломок происходят именно в результате отключения света, эта система позволяет нам понять, какой узел выйдет из строя в ближайшее время.

Это главный тренд, который понятен для пользователей, хотя достаточно и интересных технических решений. Конечно, есть процент непрогнозируемых случаев, но большинство из них связаны именно с экстренными отключениями и тому подобное.

Конкуренция и мотивация

Сейчас вы – единственный украинский производитель лифтового оборудования. Как без конкуренции не останавливаться на месте?

На самом деле конкуренция есть, ведь многие украинские компании привозят лифты иностранного производства. Но нужно прежде всего думать о пользователе, чтобы он получил качественную услугу и имел приятный опыт пользования лифтом.

У нас есть испытательная башня, где мы постоянно что-то тестируем в соответствии с потребностями. Ведь лифты есть в больницах, в бизнес-центрах и жилых домах, и у них разная специфика и требования, которые надо учитывать.

Лифты для больниц – это отдельное направление. Очень сложная конструкция, где мы также постоянно совершенствуемся, чтобы быть уверенным на 101%, что лифт не остановится в самый ответственный момент.

"Лифтовая" проблема и поддержка государства

Еще в 2020 году была статистика, что 64% лифтов в Украине уже превысили срок эксплуатации. Какова динамика ситуации сейчас?

Многие украинские города занимаются заменой лифтов, но не так быстро, как хотелось бы. Пока жилой фонд продолжает двигаться к старению.

Замена лифта – недешевое удовольствие, и сейчас страна должна расставлять приоритеты. Хотя даже в таких условиях какая-то часть лифтов, которые есть в коммунальной собственности, заменяют за бюджетные средства. Что касается ОСМД, то для них государство предлагает уменьшить финансовую нагрузку через программу кредитования "5-7-9%".

Лифтовая инфраструктура требует масштабного обновления / Фото Юлии Голокоз, Суспільне Миколаїв

А частичный ремонт – не выход? Например, отремонтировать только определенную часть лифта, и продлить его срок эксплуатации таким образом?

Существует такая система, это называется комплект модернизации лифта, что может продлить срок эксплуатации лифта на 8 – 10 лет. Это сложно технически, ведь мы говорим о лифтах более 20-летней давности, мы оставляем их часть. Жильцы могут увидеть новую кабину и подумать: "Вау, у нас новый лифт", но это не так. И выгода призрачная: такая "частичная" модернизация будет давать вдвое меньше продления эксплуатации, то есть только 10 лет, а не 25, при 20% экономии бюджета.

Учитывая цену лифтовых систем, ситуация выглядит несколько сложной. Инфраструктура стареет и ломается, а возможности решить проблему сразу нет...

Ассоциация лифтовиков Украины приложила много усилий, чтобы создать и запустить Национальную программу по замене лифтов.

Но речь идет о бюджете, который может быть больше Большого строительства, если речь идет о 80 тысячах лифтов. С началом полномасштабного вторжения менять лифты в старых зданиях стало не ко времени.

Сейчас для ОСМД есть решение: кредиты с низкими процентами, или государственная поддержка на уровне городов.

Инновации и энергоэффективность

Одним из трендов западных компаний является уменьшение влияния производства на экологию. Удается за ним успевать?

Мы уже длительное время работаем по европейскому классификатору. Сертификаты экологической безопасности, солнечные батареи, аккумулятор, который работает в случае отключения света, совершенствование производства – все это давно стало частью нашей работы. Также мы имеем резервные источники электроэнергии для непрерывного производства.

Лифты – часть строительной отрасли. Какие изменения вам нужно внедрять под архитектурные решения?

Интересный вопрос. Дело в том, что лифт – это продолжение ансамбля холла жилого комплекса, часть "парадной" экосистемы. И конкретно в нашем случае нет серийного производства – мы гибкие к конкретным решениям архитекторов.

Не стоит держаться за пережитки советчины, где всех и все пытались унифицировать.

Да, проще сделать линию по производству одного продукта, чем обеспечить индивидуальный подход. Но интереснее делать что-то уникальное.

Каким вы видите следующий этап развития отрасли?

Гармонизация правил по лифтам, принятая в 2019 году, стала важным шагом для обеспечения комфорта и безопасности наших граждан. Это касалось принятия единых стандартов для лифтового оборудования на уровне Европейского Союза. В частности, согласно этим стандартам, каждое здание с четырьмя и более этажами должно быть оборудовано лифтом. Надеемся, что во время восстановления и обновления инфраструктуры Украины эта норма станет полноценной ее частью.

Однозначно – инклюзивность, безопасный доступ для всех и соответствие всем нормам в этом направлении. Обеспечение свободного и безопасного доступа, равных возможностей и удобного опыта для каждого должно стоять на первом месте. Мы это делаем сейчас и продолжим делать, когда наступит время восстановления.

Стоит использовать европейский опыт в сфере вертикального транспорта, чтобы обеспечить максимально удобное и доступное пространство для всех групп населения.

Какие бы 3 совета вы дали предпринимателям, которые начинают свой путь?

Единственное, что помогло нам развиваться и достигать успеха – это настойчивость. Долгие размышления – не всегда правильный путь. Нужно действовать, а если что-то не получилось – попробовать снова. Именно благодаря настойчивости можно воплотить все задуманное.