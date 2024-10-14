Який зараз тариф на електроенергію діє для бізнесу

З 1 червня цього року вартість електроенергії для побутових споживачів та підприємців зросла. Для бізнесу цей тариф збільшився майже вдвічі у деякі періоди.

Вартість електроенергії для бізнесу у жовтні

Для бізнесу тариф на електроенергію залежить від годин, коли саме здійснюються витрати. Як повідомляє НКРЕКП, після підвищення у червні "найдорожчим" став вечірній час.

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Максимальний граничний тариф з 17:00 до 23:00 зараз складає 9 000 гривень за мегават-годину. У інші години це значення таке:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 00:00 – 6 900 гривень за мегават-годину.

На балансуючому ринку ціни відрізняються:

з 00:00 до 07:00 тариф складає 6 600 гривень за мегават-годину;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 00:00 – 8 250 гривень за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривень за мегават-годину.

Довідка: Балансуюючий ринок електроенергії – це місце, де виробники електроенергії взаємодіють з Укренерго, при цьому, електропостачальники у цій системі не беруть участь.