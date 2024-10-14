Страйк продовжується

Більш як 30 тисяч співробітників Boeing зі Сіетлу та Портленду продовжують свій страйк. Члени профспілки "Міжнародна асоціація машиністів та працівників аерокосмічної галузі" вимагають підвищити їм зарплату на 40%.

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Компанія заявила про готовність піти назустріч працівникам та підвищити зарплати на 25%, але ті наполягають на своєму. У S&P підрахували, що страйк обходиться Boeing в 1 мільярд доларів на місяць. І бізнес змушений на це реагувати.

Наслідки страйку

Через погіршення фінансового стану Boeing планує звільнити 10% персоналу, а це близько 17 тисяч людей по всьому світу. Збитки компанії за підсумками 3 кварталу через страйк склали 5 мільярдів доларів.

Також клієнтам вже повідомили, що постачання літака 777X відкладається на 2026 рік через проблеми у розробці, припинення льотних випробувань та зупинення робіт.