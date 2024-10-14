Забастовка продолжается

Более 30 тысяч сотрудников Boeing из Сиэтла и Портленда продолжают свою забастовку. Члены профсоюза "Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли" требуют повысить им зарплату на 40%.

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Компания заявила о готовности пойти навстречу работникам и повысить зарплаты на 25%, но те настаивают на своем. В S&P подсчитали, что забастовка обходится Boeing в 1 миллиард долларов в месяц. И бизнес вынужден на это реагировать.

Последствия забастовки

Из-за ухудшения финансового состояния Boeing планирует уволить 10% персонала, а это около 17 тысяч человек по всему миру. Убытки компании по итогам 3 квартала из-за забастовки составили 5 миллиардов долларов.

Также клиентам уже сообщили, что поставки самолета 777X откладывается на 2026 год из-за проблем в разработке, прекращения летных испытаний и остановки работ.