Наслідки нічної атаки: Росія пошкодила найстаріший McDonalds в Україні

Росія здійснила масовану атаку України в ніч на 21 липня. Внаслідок цього було пошкоджено найстаріший McDonalds в Україні.

Що відомо про пошкодження McDonald's?

Пошкоджено McDonald's у Києві, який знаходився поруч з метро "Лук'янівська", передає 24 Канал.

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Цікаво! Цей McDonald's було відкрито ще у 1997 році.

Потрібно зауважити, що це не перша атака на вказаний McDonald's. Останнього разу заклад постраждав 18 січня 2025 року. Близько місяця тривав його ремонт.

Уже 13 лютого фастфуд відновив свою роботу. Загалом саме цей ресторан McDonald's постраждав від атак росіян вшосте.

Зауважте! Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, результаті атаки було пошкоджено вхід у метро "Лук'янівська".