Гарний сигнал: безробіття в Україні впало до рекордно низького рівня

Українська економіка навіть в умовах повномасштабної війни демонструє стійкість та готовність долати виклики. Рівень безробіття активно знищується, в той час як кількість вакансій невпинно зростає.

Хороший сигнал від економіки

Як показало дослідження, рівень безробіття в Україні невпинно знижується. Зараз показник перебуває на найнижчому рівні від початку повномасштабного вторгення.

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Держстат у час війни не публікує даних щодо рівня безробіття, тож експертам доводиться покладатися на власну оцінку.

Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%,

– повідомляють аналітики.

Рівень безробіття в Україні знижується / Графік Центру економічних стратегій

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Що стосується нових вакансій, то їх рівень перекриває 80% від середнього показника 2021 року. Цікаво, що зменшується активність шукачів, зараз показник є меншим, аніж у 2022 та 2023 роках.

Також звертають увагу на проксі-показник рівня бідності – людей, які змушені економити на їжі. У березні 2024 року їх частка склала 23,2% від кількості опитаних.